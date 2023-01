Terviseamet prognoosib seoses koroonapuhanguga Hiinas viiruse kasvu

Hiinasse reisimisel veenduge, et olete vaktsineeritud ja teil on olemas kõik vajalikud tõendid oma vaktsineerimise staatuse tõestamiseks. Kasutage avalikus ruumis liikumisel kaitsemaski ja vahetage seda iga kolme tunni järel. Teavitage Välisministeeriumit oma reisist, et kohalik konsulaat oleks teadlik teie viibimisest riigis.