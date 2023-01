Uus koroonalaine? Viis korda nakkavam omikroni variant XBB.1.5 vallutab Ameerikat

Viimane Covid-19 omikroni variant XBB.1.5 on viis korda nakkavam, kui varasem omikroni variant, ütles Mehul Suthar, Atlanta Emory ülikooli meditsiinikooli teadur USA Today`s. Kui detsembri algul oli uue viirusevariandi osakaal üks protsenti, siis kuu lõpus oli see juba 40 protsenti, teatas USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus.

Spetsialistide hinnangul on XBB.1.5 eriti nakkav, sest haakub veelgi tugevamini organismi ACE-2 retseptoritega ja on palju resistentsem antikehade suhtes. Lubani sõnul on murettekitav, et selle viiruse tulevikuvariandid võivad olla palju ohtlikumad.