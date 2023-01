Koroona põdemine võib kaasa tuua energiaainevahetuse häire

Teadlased leidsid uuringus uusi tõendeid, mis seostavad Covid-19 põdemist ja diabeeti. Töörühm tunnistas, et ei ole võimalik kindlaks teha, kas koroonaviirusnakkus suurendab olemasoleva diabeedi avastamist või kutsub see haiguse tekkimise esile, vahendab Medical Daily .

Leiud viitavad sellele, et koroonaviirusnakkus mõjutab kliiniliselt glükoosi metabolismi organismis. Kuigi uuring ei suutnud tõestada, kuidas SARS-CoV-2 diabeeti põhjustab, suutis see siiski näidata, et viirusel võib olla oma osa haiguse avaldumises. On vaja täiendavaid uuringuid, et mõista, kuidas viirus konkreetselt glükoosi metabolismi mõjutab.