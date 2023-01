Terviseamet avaldas, kui mitu uut XBB.1.5 koroonatüve on Eestis registreeritud

Mutatsioonide tõttu levib XBB.1.5 kiiremini ning on võimeline teatud juhtudel läbi murdma immuunsüsteemi kaitsest. Praegu puuduvad viited, et XBB.1.5 tüvega seotud haiguste raskusaste erineks varasemalt ringlevatest omikroni alamliinidest. XBB.1.5 tüvega seotud haigestumine võib kujutada ohtu inimestele, kes ei ole põhikuuriga vaktsineeritud, ei ole saanud tõhustusdoosi ega pole viirust eelnevalt läbipõdenud. Andmed kinnitavad, et ELis kasutatavad vaktsiinid on tõhusad raske haigestumise vastu, kirjutab Med24.