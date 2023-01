WHO: koroona on endiselt rahvusvaheline hädaolukord

Koroonaviirus on levinud juba mitu aastat.

Kolm aastat pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andis seoses koroonaviirusega kõrgeima üleilmse hoiatuse, teatas organisatsioon esmaspäeval, et pandeemia on endiselt rahvusvaheline kriis.