Koroonaga nakatunud vähipatsiendid võitlevad pika Covidiga

Teadlased avastasid ka ühe üllatava leiu, nimelt oli kõrge vererõhuga inimestel pikk Covid vähem tõenäoline. See üllatas teadlasi, sest kõrge vererõhk on teadaolevalt raske ja ägeda Covidi riskitegur. Nad märkisid, et sarnast leidu täheldati ka teises pikaajalise koroonauuringus immuunpuudulikkusega patsientidel, kirjutab Medicinenet .

Autorid ütlesid, et seos kõrge vererõhu ja tõsise koroonariski vahel on arvatavasti tingitud SARS-CoV-2 ogavalgu seondumisest ensüümiga, mis on paljude kõrget vererõhku alandavate ravimite sihtmärk. Nad ütlesid, et need leiud võivad välistada, et see mehhanism on oluline pika Covidi arengu jaoks.