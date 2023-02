Hiinast reisijate lennueelsest testimisest loobutakse, jätkatakse seire ja sekveneerimisega

Hiinast Euroopasse saabuvate reisijate pistelise testimisega jätkatakse kuni märtsi keskpaigani. Eesti jätkab sarnaselt Euroopaga seire, viirustüvede sekveneerimise ja vaktsineerimisega nii gripi kui Covid-19 vastu.

Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühm tegi kokkuvõtte ettevaatusabinõudest, mis on kehtestatud seoses Hiinast reisimisega. Et epidemioloogiline olukord Hiinas on paranenud ja sealsed nakatumisega seotud indikaatorid on languses, siis otsustati lõdvendada Hiinast reisimise ettevaatusabinõusid.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp kommenteeris, et liikmesriikide andmetel pole avastatud ühtegi uut ohtlikku Covid-19 alamviirust.

«Sekveneerimisel leitud alamtüved langevad kokku Hiina ametkondadelt saadud viimaste andmetega. ELi tervishoiusüsteemile ei kujuta praegu Hiinas levivad omikroni alamtüved täiendavat ohtu, sest need on levinud ka liikmesriikides endis. Ehkki Eestil puuduvad otselennud Hiinaga, on jätkuvalt Eesti prioriteet viirustüvede seire, reoveeproovide sekveneerimine ja riskirühmade vaktsineerimine,» ütles dr Alasepp.

Hiljuti andis sotsiaalministeeriumi juures kogunev immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitusi järgmise, kolmanda Covid-19 vastase tõhustusdoosiga vaktsineerimiseks. «Komisjoni soovituseks on teha kolmas tõhustusdoos kõigil üle 80-aastastel ja rohkem kui 18. a vanustel riskirühma inimestel, kui neil on Covid-19 haiguse läbipõdemisest või teisest tõhustusdoosist möödunud vähemalt kuus kuud,» selgitas dr Alasepp.

Et WHO hinnangul on Covid-19 jätkuvalt rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealane hädaolukord, jäid paika reisinõuanded:

Reisimisel on soovituslik kõigil reisijatel kanda meditsiinilist või FFP2/N95/KN95-tüüpi maski.

Rahvusvaheliste lendude teenindaval personalil ja reisijatel tuleks järgida täiendavaid soovitusi seoses isikliku hügieeniga ja terviseohutusega.