AVASTUS ⟩ Pikk Covid tekitab kolmel inimesel viiest rasket tervisekahjustust

Ajakirjas Journal of the Royal Society of Medicine avaldatud üheaastases prospektiivses kohortuuringus uuriti elundikahjustuse levimust pika Covidiga patsientidel, kellel oli möödunud koroonast kuus või 12 kuud. Lisaks uuriti haiguse kliinilist pilti, et leida seoseid kahe haigusseisundi vahel.

«Mitmed uuringud kinnitavad sümptomite püsimist inimestel, kellel on pikk Covid kestnud kuni üks aasta. Nüüd lisame, et kolmel inimesel viiest, kellel on pikk Covid, on vähemalt ühe organi kahjustus ja igal neljandal on kahe või enama organi kahjustus. Mõnel juhul võib see ka ilma sümptomiteta olla,» lisasid nad.