Ekspertkomisjon uuendas Covid-19 vastu vaktsineerimise soovitusi

Lastele ja noortele soovitatakse Covid-19 vastu vaktsineerimist vaid riskirühma kuulumisel ja tõhustusdooside vaheline intervall ühtlustati kõigi sihtrühmade jaoks kuuele kuule. Kolmas tõhustusdoos on soovituslik kõigile 80+ vanustele, samuti kõikidele 18-79 aastastele riskirühma kuuluvatele inimestele. Valminud infograafik võtab ekspertkomisjoni nõuanded lihtsustatult kokku.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikme, perearst dr Marje Oona sõnul vajasid Covid-19 vastased vaktsineerimise soovitused uuendamist, sest Covid-19 haigus on stabiliseerunud ning uusi kiirelt levivaid ohtlikumaid tüvesid ei ole ilmnenud.

Professor Marje Oona Foto: Andres Tennus

«Eestis on tänaseks paljud inimesed põdenud Covid-19 haigust ja on ka vaktsineeritud Covid-19 vastu. Seega võib eeldada, et paljudel inimestel on tekkinud hübriidimmuunsus, mis annab raske haigestumise vastu enam kui 90-protsendilise kaitse. Seepärast keskendume riskihaigustega rühmadele ja eakatele 60. eluaastast alates, sest nende raske haigestumise oht on suurem ja immuunkaitse vajab regulaarset tõhustamist. Eriti puudutab see 80+ aasta vanuseid, kes peaksid tegema ka kolmanda tõhustusdoosi,» selgitas dr Marje Oona.

Dr Marje Oona rõhutas, et infograafik on lihtsustatud spikker. Iga sihtrühma vaktsineerimisel jälgitakse tervishoiutöötajatele antud täpsemaid soovitusi ja kasutatakse näidustatud ravimvormi ning selle kogust, mis on ette nähtud konkreetse vanusrühma doosiks.

Eestis on kõigist üle 12-aastastest 75 protsenti saanud vähemalt ühe Covid-19 vastase vaktsiinidoosi, samal tasemel on ka täiskasvanute hõlmatus esmase vaktsineerimiskuuriga. Vähemalt ühe tõhustusdoosiga hõlmatus 18+ aastaste seas on 45 protsenti. 60-aastaste ja vanemate lõikes on ühe tõhustusdoosiga vaktsineerituid 61 protsenti ja teise tõhustusdoosiga ligi 20 protsenti.