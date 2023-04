WHO hoiatab uue omikroni alamtüve XBB.1.16 eest, mida on tuvastatud 20 riigis

XBB.1.16-l on üks täiendav mutatsioon, mis laboriuuringute kohaselt muudab selle nakkavamaks ja potentsiaalselt patogeensemaks, ütles WHO Covid-19 tehniline juht Maria Van Kerkhove hiljutisel briifingul.

«Sel tasub silma peal hoida,» ütles ta. «Variant on olnud ringluses paar kuud. Me ei ole näinud muutusi üksikisikute ega populatsioonide tõsiduses.»

Enamik XBB.1.16 näidistest on pärit Indiast, kus see on muutunud domineerivaks. Iganädalased Covid-19 juhtumid on riigis viimase nädala jooksul enam kui kahekordistunud, kuid jäävad palju alla tipptaseme, näitavad WHO andmed.