Covid-19 põdemine võib kaasa tuua veel ühe ebameeldiva terviseprobleemi

Allergoloogi sõnul pole ka päris täpselt teada, miks inimestel allergiad üleüldse tekivad. «Immuunsüsteemi tasakaal läheb paigast, regulatsioonimehhanismid annavad millegi, näiteks viirushaiguste tõttu alla. Osad inimesed on märganud, et pärast Covid-19 põdemist on neil rohkem allergiaid. Samuti kõigutavad immuunsüsteemi pikemad stressirikkad perioodid,» selgitas ta.