Mai lõpus on Venemaal oodata koroona uue tüve lainet

«Me näeme (haiguse leviku) edasise tõusu riske mai lõpuks, kui algab koolivaheaeg ja kõik kogunevad. Ja see tõus võib tulla,» ütles Popova.

Ta ütles, et Venemaal on seni kinnitatud neli arcturuse juhtumit.

«Ei midagi ootamatut. See on uus geenitüvi, juba tuntud omikroni uus mutatsioon, selle variandi sees. 90 protsenti iga päev haigestunutest on arcturusega nakatunud inimesed,» märkis Popova.