Covid-19 omikrontüve alamvariant XBB.1.16 avaldub ebatavalise sümptomiga

William Schaffner, MD, ennetava meditsiini ja nakkushaiguste professor Nashville'is, Tennessee osariigis, Vanderbilti ülikoolis, ütles Everyday Healthile, et XBB.1.16-l on võrreldes XBB.1.5-ga ogavalgus üks lisamutatsioon.

Väidetavalt muudab mutatsioon uue variandi palju nakkavamaks kui varasemad variandid. Lisaks on sellel ka uus kliiniline ilming konjunktiviidi ehk silma sidekesta põletiku näol. Viimast kutsutakse ka punaseks silmaks.

«See tekitab erinevalt teistest omikroni variantidest palavikku ja konjunktiviiti, eriti lastel. Seni on leitud, et punane silm kestab paarist päevast kuni nädalani,» ütles Schaffner.

Konjunktiviit on haigus, mida iseloomustab sidekesta turse või põletik. Sidekest on õhuke läbipaistev koekiht, mis katab silma valget osa.

Punaste silmade ilmnemisel on kolm levinumat põhjust: allergiad, infektsioonid ja kemikaalid. Kerge punetusega kaasneb sageli sügelus, kuivus ja silmavee eritus.

Schaffner kahtleb, et punane silm võib olla Covid-19 leviku peamine viis. Siiski hoiatas ta, et kuna viirus võib sattuda sõrmeotstele, millega puudutakse ka silmi, võib see kaasa tuua haiguse suurema leviku ja seda eriti lastel.