Teadlased leidsid, kuidas mõjutab koroonavaktsiin menstruatsiooni

Hiljuti ajakirjas British Journal of Obstetrics and Gynaecology avaldatud uuringus leiti, et naised, kes olid saanud koroonavaktsiini, täheldasid suuremat menstruaalverejooksu.

Leiud põhinevad sama uurimisrühma varasemal tööl, kes kõigepealt püüdis luua seose Covid-19 vaktsiinide ja menstruaaltsükli muutuste vahel.

Riiklike tervishoiuinstituutide rahvusvaheline uuring kinnitas varem, et Covid-19 vastu vaktsineerimist seostatakse menstruaaltsükli pikkuse väikese pikenemisega, kuigi kõikumine on normaalses vahemikus ja ajutine. Viimase uuringu eesmärk oli aga hinnata Covid-19 vaktsineerimise mõju menstruaalverejooksu kogusele, vahendas Scitech Daily.

«Menstruatsioon on regulaarne funktsioon ja üldise tervise põhinäitaja, seega on ülioluline, et mõistaksime selle probleemi ulatust maailma elanikkonna seas,» ütles uuringu juhtiv autor Alison Edelman, M.D., M.P.H. «Mida rohkem saame aru nendest teatatud muudatustest, seda tõhusamalt suudame inimesi nõustada selle kohta, mida Covid-19 vaktsiiniga oodata ja kuidas teha vaktsineerimise kohta teadlikku otsust.»

Oma väite tõestamiseks uurisid teadlased viljakuse jälgimise rakenduse Natural Cycles andmeid, et näha, kuidas Covid-19 vaktsineerimine menstruaalverejooksu mõjutas. Kohordiuuring, milles osales 9000 inimest – 7401 vaktsineeritud ja 2154 vaktsineerimata – viidi läbi, võttes arvesse selliseid fakte nagu see, kui palju nad iga päev veritsesid ja mitu päeva tugev verejooks kestis.

Uuringu lõpus leidsid teadlased, et veidi suurem protsent inimestest (4%), kes said Covid-19 vaktsiini esimese doosi, koges suuremat verejooksu võrreldes nendega, kes vaktsiini ei saanud.