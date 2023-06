Covid-19 infektsioon koos selle südamehaigusega võib rängalt lõppeda

«Koroonapandeemia mõjutas märkimisväärselt südameinfarkti patsiente ja häiris optimaalset ravi,» ütles Smidti Südameinstituudi ennetava kardioloogia direktor Martha Gulati, kes on uuringu vanemautor.

Ajakirjas Current Problems in Cardiology avaldatud uuringus leiti ka, et mustanahalistel, hispaanlastel, Aasia ja Vaikse ookeani saarte elanikel, kellel oli nii Covid-19 kui ka äge müokardiinfarkt, läks halvemini kui valgenahalistel.

«Kuigi see uuring annab väärtuslikku teavet, on see vaid üks pusletükk,» ütles Christine M. Albert, Smidti südameinstituudi kardioloogia osakonna juhataja.