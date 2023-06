Teadlased töötasid välja ohutuma ja efektiivsema koroonavaktsiini

Berliini Freie Universität teadlased on suurendanud nina kaudu manustatava vaktsiini ohutust. Nende uuringu tulemused elusvaktsiini modifitseeritud vormi kohta on avaldatud ajakirjas Molecular Therapy.

2023. aasta aprilli alguses esitles teadlaste meeskond mitmest Berliini uurimisasutusest ajakirjas Nature Microbiology SARS-CoV-2 elusvaktsiini, millel on parem efektiivsus võrreldes käsivarde manustatavate vaktsiinidega. Prekliinilistes uuringutes andis see nina kaudu manustatud vaktsiin parema immuunsuse hingamisteede limaskestadele kui varem kasutatud intramuskulaarselt manustatud vaktsiinid.

Nature Microbiology's kirjeldatud ninavaktsiin on nn nõrgestatud elusvaktsiin. Selleks muudeti SARS-CoV-2 viirust nii, et see ei põhjusta haigust, kuid suudab siiski tungida organismi rakkudesse ja vallandada seeläbi tõhusa immuunvastuse. Selliste elusvaktsiinide puhul on kõrge kasutusohutus ülimalt tähtis. Algselt välja töötatud preparaadi vorm võis siiski laboriloomade vahelise tiheda kontakti kaudu edasi kanduda.