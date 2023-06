Inimesed, kes võtavad neid levinud ravimeid, ei pruugi koroonasse nakatuda

Varasemad uuringud on näidanud, et antidepressandid võivad SARS-CoV-2 nakkuse varases staadiumis olla suunatud raku bioloogilistele mehhanismidele, mis viitab nende ravimite võimalikule kasutamisele Covid-19 ennetamisel ja ravis, edastab Medical Daily .

Uuringu tulemused näitasid, et patsientidel, kellele oli hiljuti välja kirjutatud antidepressandid, oli ligikaudu 40 protsenti väiksem tõenäosus saada positiivne koroonatest võrreldes patsientidega, kellele antidepressante ei määratud.

Teadlased leidsid, et seos on eriti tugev patsientidel, kellele määrati tavaline antidepressantide klass, mida nimetatakse selektiivseks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriks (SSRI).

«Meie varasem töö näitab, et antidepressandid võivad olla suunatud Covid-19 nakkuse rakubioloogilistele protsessidele ja selle uuringu tulemused viitavad selle mõju potentsiaalsele kliinilisele kasule. Pikemas perspektiivis odavad, hästi iseloomustatud ja kergesti kättesaadavad ravimid nagu antidepressandid võivad aidata Covid-19 levikut pidurdada. Kui meie leiud edasises uurimises edukaks osutuvad, võib see olla abiks neile, kes on praegu olemasolevatest Covid-19 ennetusstrateegiatest maha jäänud,» ütles uuringut juhtiv autor dr Oleg Glebov pressiteates.