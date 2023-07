Teadlased leidsid, miks mõned inimesed koroonasümptomeid ei koge

Autorid vaatasid ligi 30 000 inimese kohta kogutud andmeid. Neist keskendusid nad umbes 1400le, kes küll andsid positiivse proovi, kuid polnud viiruse vastu vaktsineeritud. Viimaste seast tuvastasid uurijad omakorda 136 inimest, keda polnud enda sõnul vaevanud ükski tavaliselt koroonaga kaasnev sümptom.

Lähemal vaatlusel ilmneski, et need, kes kandsid geenivarianti HLA-B*15:01, põdesid haigust sümptomiteta kaks korda sagedamini, kui need, kel selline variant puudus.

Eriti suure lotovõidu said need, kel juhtus sellest geenivariandist olema kaks koopiat. Neil oli võimalus koroona sümptomiteta põdemiseks lausa kaheksa korda suurem.

Töörühma huvitas, miks see nii on. Sestap heitsid nad lähema pilgu T-tapjarakkudele ehk võõrkehi hävitavatele immuunrakkudele. Uuringus kasutatud T-rakud polnud Covidit põhjustava viirusega kunagi kokku puutunud. Ometi reageerisid need viiruse ühele valgujupile samamoodi, nagu teistele hooajaliste koroonaviiruste juppidele.

Autorid oletavad, et uuritud geenivariant on justkui immuunsüsteemi valvekoer. Covid-19 viirust kohates annab see kohe kehale teada, et aeg on minna relvakambrisse ja tuuagi sealt välja olemasolev immuunsus muude külmetushooaja koroonaviiruste vastu.