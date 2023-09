ISIKLIK VAADE ⟩ Me peame rääkima Covidist

Keegi ei taha rääkida Covidist, sest kõigil näib olevat Covidist kõrini. Üks mu lähedane, keda vaevasid möödunud suvel (mitmete muude kaebuste kõrval) ka äge köha, peavalu, palavik ja üleüldine halb enesetunne, palus arstidel teha Covidi-test, kuid talle selgitati, et see pole vajalik – puuduvad sümptomid. Seda oli ootamatu kuulda pärast neid aastaid, mil kogu planeet näis keerlevat vaid ümber PCR-ninatestide pika varda ning kogu inimkond jagunes varju ja valguse duaalsuses kaheks: «negatiivsed» ja «positiivsed», põdenud ja mittepõdenud, vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud. Just viimased kujutasid rahvatervisele ohtu.