Terviseamet selgitab, kas sel hooajal on oodata maske ja muid koroonapiiranguid

Milline on Terviseameti prognoos käesolevaks viirushooajaks?

Uue sügis-talvise gripi ja Covid-19 hooaja raskusaste ning epidemioloogilise ohtlikkuse tase sõltuvad otseselt viiruste tüvedest, elanikkonna läbipõdemis- ja vaktsineerimisjärgsest immuunsusest. Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi Covid-19 vorme, siis levib viirus edasi varjatult ning lainetena. Praegu saab haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks, kuid on täheldatud väikest kasvutrendi.

Mistahes viirushaiguse ennetamiseks on oluline kinni pidada üldistest hügieenireeglitest: pesta regulaarselt käsi, aevastamise ja köhimise korral tuleb nina või suu katta salvrätikuga, haigustunnuste esinemise korral tuleb püsida kodus.

Mis on Covid-19 sümptomid?

Puhtalt sümptomite põhjal pole võimalik öelda, mis viirushaigusega on tegu. Covid-19 haigestumine võib väljenduda kergete külmetushaiguste sümptomitena: nohu, köha, palavik, väsimus ja üldine nõrkus, kurguvalu jne.

Sõltumata, mis haigestumisega on tegu, tuleb haigustunnuste esinemisel püsida kodus.

Kas regulaarne Covid-19 kiirtestimine on vajalik?

Millal on Covid-19 testimine vajalik või mõistlik?

Testimine ei ole kohustuslik. Covid-19 testimist võib kaaluda sümptomite ilmnemise korral. Covid-19 testi tulemuse ja viimase läbipõdemise aega on kasulik teada vaktsineerimise planeerimiseks.

Kiirteste kasutades tasub test läbi viia esimese nelja haiguspäeva jooksul, sest siis on viiruse kontsentratsioon kehas kõige suurem. Kuna Covid-19 esmased ilmingud sarnanevad teiste ägedate hingamisteede nakkushaigustega, siis nakkuse leviku tõkestamiseks tuleb vältida otseseid kontakte, järgida isikliku hügieenireegleid. Tuleb meeles pidada, et inimene võib olla nakkusohtlik juba enne sümptomite teket ning olla nakkusohtlikuks ka siis, kui ägedad sümptomid on möödas, aga antigeeni test viirust tuvastada ei suuda.