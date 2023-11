Lihtsalt valmistatav aspiriini vanaisa üllatab viirusi tapvate omadustega

Soome teadlased Jyväskylä Ülikoolist on avastanud, et pajukoore ekstrakt võib olla efektiivne laia toimespektriga viirusevastane aine. Varpu Marjomäki, uuringu vastutav autor, rõhutas laia toimespektriga ja tõhusate vahendite vajadust igapäevases võitluses viirustega. Kuigi vaktsineerimine on oluline, ei suuda see alati toime tulla uute viirusetüüpide kiire esilekerkimisega, vahendab New Atlas.