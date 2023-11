Varud otsakorral: Eesti ostab Lätist täiendava koguse koroonavaktsiini

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) tunnistas Postimehele, et suurem probleem on vaktsineerimise hõlmatusega ehk siis inimeste motivatsioon end vaktsineerida on madal. Tema sõnul läksid senised gripivaktsiini varud riskirühma kuulujatele ja neile, keda tasuta vaktsineeritakse. «Aga tuleb juurde!» lubas ta.