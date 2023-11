Kas noored ei peagi koroonavaktsiini tegema?

Endine teadusnõukoja juht Irja Lutsar rääkis ERRile, et noored inimesed ei peaks vaktsineerima, sest neil on väiksem tõenäosus haigestuda. Teadusnõukoda leiab, et Lutsari soovitus ei ole kuidagi põhjendatud ning jätab ka mulje nagu see oleks neile ohtlik.