Tervisekassa ostab COVID-19 vaktsiini juurde

Lisaks COVID-19 vaktsiinidele jagas Tervisekassa sel sügisel välja 113 000 riskirühmadele mõeldud tasuta gripivaktsiini doosi, millele lisandus täiendav 7 040 doosi tarne novembri lõpus. Teenuseosutajatel on võimalus vaktsineerida riskirühmi ka tasulise gripivaktsiiniga, mille kulud katab Tervisekassa.

Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuhi Hanna Jäe sõnul on praegu vaktsineerijatel nii gripi- kui ka koroonavaktsiini, ent Tervisekassa jälgib olukorda ja tegeleb vajadusel vaktsiinide juurde ostmisega, et tagada vaktsineerimise võimalus kõigile, kellele see on näidustatud.

Hooajaliste vaktsiinide osas on oluline arvestada tegeliku vaktsineerimise aktiivsusega ja reageerida vastavalt olukorrale. Selleks jälgib Tervisekassa hoolikalt vaktsineerimise hõlmatuse ja vaktsiinilao seisu statistikat ning teeb koostööd vaktsineerijatega üle Eesti, et tagada vaktsineerimise võimalus sihtrühmadele. «On hea meel tõdeda, et inimeste huvi vaktsineerimise vastu on sel aastal kasvanud – terviseteadlikkus ja ennetus on iga inimese vastutada,» märkis Jäe.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab 2023. aastal COVID-19 vastu vaktsineerimist riskirühmadele, kuhu kuuluvad 60+ vanuses inimesed ja riskihaigustega lapsed ning täiskasvanud. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või COVID-19 läbipõdemisest möödunud enam kui kuus kuud.

Gripivaktsiin on tasuta kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda

COVID-19 ja gripi vastu saab vaktsineerida oma perearstikeskuses. Aja broneerimiseks tuleb võtta otse ühendust oma perearstikeskuse registratuuriga, kuna suurem osa keskusi ei kuva vaktsineerimise aegu digiregistratuuris. Inimestel on võimalik ennast vaktsineerida ka valitud apteekides üle Eesti. Apteegid, kus on ennast võimalik koroonaviiruse vastu vaktsineerida, on leitavad aadressil www.vaktsineeriapteegis.ee. Haiglate vaktsineerimiskabinettides ja eratervishoiuasutustes vaktsineerimiseks sobiva aja saab broneerida www.digiregistratuur.ee.

Rohkem infot leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee.