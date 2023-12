Eelmise nädala jooksul lisandus 5360 Covid-19 haigusjuhtu, teatas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Registreeritud haigusjuhtude üldarv on üle-eelmise nädalaga võrreldes kasvanud 21,6 protsenti.

Koroonaviirusega nakatumine hakkas kasvama alates 20. oktoobrist. Haigestumise juurdekasv on igal nädalal olnud keskmiselt 45 protsenti. «Novembri lõpuks oli juurdekasv veidi aeglustunud. Nakatamiskordaja R on 1,188, mis tähendab, et haigestumus kasvab mõõdukalt,» nentis terviseamet.