Suitsetajad ja veipijad on koroonaviirusele vastuvõtlikumad

COVID-19 pandeemia arenedes on aina enam teaduslikke tõendeid selle kohta, et suitsetamine on seotud COVID-19 raskema kulgemise ja suurema suremusega. Oxfordi ülikooli teadlaste meta-analüüs näitas, et nii praegustel kui ka endistel suitsetajatel on suurem risk haiguse raskekujulisemaks tekkeks ning isegi suremuseks, võrreldes mittesuitsetajatega. Analüüs kinnitas, et suitsetajatel on 1,9 korda suurem tõenäosus COVID-19 haiguse raskemaks kuluks kui mittesuitsetajatel.