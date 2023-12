Saksa teadlased nuputasid välja uudse viisi vaktsiinide loomiseks

Antikehade tootmine vererakkudes konkreetse viirusvalgu vastu on inimvaktsiinide arendamisel oluline samm. Antigeenide kujundamine ja manustamine on teadlastele väljakutse, kuna antikehade teke sõltub nendest samadest faktoritest.

Viiruseuuringute oluliseks aspektiks on antigeeni puhastamine vaktsineerimiseks. Loomad, kes on vaktsineeritud ettevalmistatud antigeenidega, toodavad antigeeni suhtes spetsiifilisi antikehi, kuid teadlastel tuleb antigeen isoleerida, et arendada vaktsiini konkreetsele haigusele.