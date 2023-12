Koroonavaktsiini kohta tehti uus avastus

Ühendkuningriigi terviseohutuse agentuuri (UKHSA) teadlased analüüsisid 2020. aasta maist 2022. aasta veebruarini enam kui 10 miljonit COVID-19 juhtumit täiskasvanutel. Nende tulemused avaldatakse ajakirjas Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM).