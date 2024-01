Koroonavaktsiinide ja pika Covidi seose kohta tehti suur avastus

Metaanalüüs 24 uuringust leidis, et kolm vaktsiinidoosi saanud inimesed olid 68,7 protsenti vähem tõenäoliselt pikaajalises COVID-is kui vaktsineerimata inimesed. Uued uuringud näitavad sarnast kasu korduvate vaktsiinide saamisest enne nakatumist. Kuigi täpne kaitse tase võib varieeruda, on üldine suund selge: mida rohkem vaktsiinidoose enne esmast kokkupuudet COVID-iga, seda vähem tõenäoline on pikaajalise COVID-i teke.