Teadlased said jälile, miks põhjustab Covid-19 just sedalaadseid sümptomeid

Kiiresti kerkis esile kaks hüpoteesi. Üks koolkond väitis, et need neuroloogilised probleemid on põhjustatud sellest, et viirus tungis otse ajju ja nakatas ajurakke. Selle protsessi käigus hävisid neuronid ja keha põletikuline reaktsioon põhjustas veelgi rohkem kahju.