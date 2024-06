USAs on domineerima hakanud uus COVID-19 variant nimega KP.3.1

8. juuni seisuga moodustas KP.3 CDC andmetel 25 protsenti juhtudest. Variant on ületanud varasemat domineerivat varianti KP.2, mis moodustab nüüd umbes 22 protsenti juhtudest. Mõlemad on ületanud möödunud talvel levinud variandi JN.1 juhtumite arvu.

Kuna COVID-it põhjustav viirus SARS-CoV-2 pidevalt muteerub, on loomulik muretseda iga kord, kui mõni uus variant esile kerkib.

Mida kujutab endast KP.3?

KP.3 on osa äsja tuvastatud variantide rühmast, mille nimeks on «FLiRT», mis on osa SARS-CoV-2 Omikroni liinist. Lisaks KP.3-le on FLiRT-i variantides ka KP.2 ja KP.1.1. Nad kõik põlvnevad JN.1.2-st

KP.3 on oma struktuurilt sarnane JN.1-ga, välja arvatud kaks muutust naastuvalgus, ütles Carlos Zambrano, sertifitseeritud nakkushaiguste arst ja Chicago Loretto haigla COVID-19 töörühma juht.

Naastvalk asub viiruse pinnal ja hõlbustab selle sisenemist inimese rakkudesse.

«2023. aastal domineerinud XBB.1.5 liinis täheldati üht muutust,» ütles ta. «Teist muutust täheldati 2021. aastal ringlevates viirustes.»

C. Leilani Valdese, patoloogi ja Texase osariigis asuva Regional Pathology Associates'i meditsiinidirektori sõnul on KP.3 variandist saanud domineeriv variant, kuna see levib kiiresti ja lihtsalt.

Viirus hüppab lihtsalt ühelt inimest teisele, mis tähendab, et üha rohkem inimesi nakatub KP.3-ga võrreldes teiste variantidega.

Kas KP.3 põhjustab raskemaid haigusi kui teised COVID-tüved?