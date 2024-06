Teadlased leidsid lõpuks, kes on pika Covidi suhtes rohkem ohustatud

Ekspertide meeskond USA-st on analüüsis andmeid 4708 USA täiskasvanu kohta, kes olid nakatunud SARS-CoV-2-sse ajavahemikus aprillist 2020 kuni veebruarini 2023. Umbes igal viiendal oli kolm kuud pärast nakatumist pika Covidi sümptomid. Kolm kuud on pika Covidi lävi.

Leiti, et pikk Covid esineb sagedamini naistel ja neil, kellel on varem olnud südame-veresoonkonna haigusi. Pikk Covid oli vähem levinud vaktsineeritud isikutel ja inimestel, kes olid nakatunud viiruse kergemasse varianti ehk omikroni.

«Kuigi uuringud on näidanud, et paljudel pika Covidiga patsientidel on vaimse tervise probleeme, ei leidnud me, et SARS-CoV-2 nakkuse eelsed depressiivsed sümptomid oleksid pikaajalise Covidi peamiseks riskiteguriks,» märgib Oelsner.