Koroonaviirus areneb aina edasi, turule tulevad uus vaktsiinid

Mutatsioonid viiruste või bakterite genoomis tekivad iga kord, kui geneetiline materjal replitseeritakse ja neil on harva positiivne mõju. Kui nad seda teevad, annavad nad patogeenile uued omadused. Üks näide neist on «põgenemismutatsioonid», mis võimaldavad viirusel vältida peremeesorganismi immuunsüsteemi kaitset. Teised mutatsioonid võivad suurendada nakkavust. Kui mitu sellist mutatsiooni esineb samaaegselt, on nende koosmõju tavaliselt vaid üksikute mutatsioonide mõju summa. Kuid see pole alati tõsi.