India lõi oma koroonavaktsiini, mida saab ninna pihustada

«See on elus nõrgestatud intranasaalne vaktsiin, nimega CDO-7N-1, mis on ette nähtud intranasaalseks manustamiseks, tekitades seeläbi potentsiaalse limaskesta immuunsuse ja süsteemse immuunsuse vaid ühe annusega,» ütles professor Mahalingam.

Juhtautor dr Xiang Liu ütles, et vaktsiin pakub ristkaitset kõigi murettekitavate variantide vastu ja sellel on SARS-CoV-1 vastu neutraliseerimisvõime.

«Oluline on see, et vaktsiin püsib stabiilsena 4 °C juures seitse kuud, mistõttu on see ideaalne madala ja keskmise sissetulekuga riikidele.»