Mõned seosed individuaalsete kõrvaltoimete ja vaktsiini tajutavate kõrvaltoimete vahel sõltusid vaktsiinide Moderna ja Pfizeri annusest, millel oli kaks algannust. Näiteks teatasid regulaarselt treenivad inimesed, et nende esimese annuse puhul esinesid kõrvaltoimed väiksema raskusastmega kui need, kes regulaarselt trenni ei teinud. Kuid teise annuse puhul kogesid nad suuremat kõrvaltoimete raskust.

Anderseni sõnul on üha rohkem tõendeid selle kohta, et treening mõjutab vaktsiini efektiivsust.

Andersen ütleb, et kasutab selle uuringu andmeid, et toetada tulevast tööd oma laboris, mis keskendub seostele toitumise ja elustiili tegurite, metaboolse tervise ja immuunfunktsiooni vahel.

Kuna SARS-CoV2 vaktsineerimise kohta saab rohkem andmeid, annab see uuring aluse nende ja muude teguritega tegelemiseks. «Pikaajaline eesmärk on muuta vaktsiinid tõhusamaks ja samal ajal minimeerida kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada potentsiaalselt elupäästvate ennetavate tervisemeetmete aktsepteerimist.»

See uuring avaldati ajakirjas Journal of Agriculture and Food Research.