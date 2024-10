Covid-19 võib põhjustada kolm aastat pärast nakatumist infarkti või insulti

«Oleme juba mõnda aega teadnud, et infektsioonid suurendavad südameinfarkti riski, nii et kui teil on gripp või kui tekib mistahes infektsioon, olgu see bakteriaalne või viiruslik, suurendab see teie südameinfarkti riski. Siiski üldiselt kaob see pärast nakatumist üsna kiiresti.»

«See on lihtsalt nii suur mõju ja ma arvan, et see on tingitud sellest, kui erinev on Covid-19 teistest nakkustest,» ütles ta.

Uuringus osalenud teadlased väidavad, et nad ei tea täpselt, miks Covidil on selline pikaajaline mõju südame-veresoonkonna süsteemile.

Varasemad uuringud on näidanud, et koroonaviirus võib nakatada veresoonte seinu katvaid rakke. Viirust on leitud ka kleepuvatest naastudest, mis tekivad arterites, mis võivad rebeneda ja põhjustada südameinfarkti ja insulte.

«Covid võib arterite seintele ja veresoonkonnale teha midagi, mis tekitab püsiva kahjustuse ja mis avaldub aja jooksul,» ütles uuringu autor dr Hooman Allayee, kes on biokeemia ja molekulaargeneetika professor Lõuna-California ülikoolis.

Nende tööteooria, ütles Allayee, on see, et Covid-19 võib destabiliseerida arterite seintesse kogunevaid naastud ja muuta need rebenemiseks ja trombide tekkeks kalduvamaks.