Koroona mõju kohta tehti ehmatav avastus

Teadlased uurisid 30 elava inimese aju ja kasutasid selleks ülikõrge lahutusvõimega skannereid. Uuritavad olid sattunud haiglasse raske Covid-19 infektsiooni tõttu enne seda, kui vaktsiinid olid kättesaadavad. Leiti, et Covid-19 põdemine kahjustab ajutüve piirkonda, mis on seotud hingeldamise, väsimuse ja ärevusega, vahendab Cambridge'i ülikool.

Ajutüvi, mis ühendab aju seljaajuga, on elutähtsate funktsioonide ja reflekside kontrollimisel oluline keskus. Närvirakkude kogumid ajutüves vastutavad selliste keha põhifunktsioonide eest nagu hingamine, südamerütm, valu ja vererõhu reguleerimine.

Uuringu peamine autor dr Catarina Rua selgitas, et ajutüve väikeste mõõtmete ja asukoha tõttu on põletiku skaneerimine elus inimeste ajudes olnud varem keeruline.

Covid-19 tõttu surnud inimeste lahkamised näitasid ajutüves põletikku, mida peeti pigem immuunvastuse kui viiruse otsese aju nakatamise tagajärjeks. Professor James Rowe selgitas, et varasemate MRT-skannerite abil ei suudetud aju üksikasjalikult uurida, kuid 7T skannerid võimaldavad näha immuunrakkude aktiivsust ja nende mõju ajule.

Paljud pandeemia alguses haiglasse sattunud patsiendid kaebasid pikaajalist väsimust, hingeldust ja valu rindkeres. Teadlased oletasid, et need sümptomid on seotud pärast infektsiooni taandumist pikalt püsivate kahjustustega ajutüves. Uuringus nähti eeskätt ajutüve ja keskaju piirkondades põletikureaktsioonile vastavaid kõrvalekaldeid, mis ilmnesid mitu nädalat pärast haiglasse saabumist.