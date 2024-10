Need on uue koroonatüve XEC sümptomid

Kuigi variant KP 3.1.1 moodustab jätkuvalt enamuse koroonajuhtudest nii USAs kui ka üle maailma, on XEC juhtumite arv järk-järgult tõusmas. XEC põhjustas umbes 11 protsenti juhtumitest oktoobri esimeses pooles – juhtumite arvu kasv oli võrreldes varasema kahe nädalaga viis protsenti. Siiski viitab aga üldine trend sellele, et koroonajuhtumid, hospitaliseerimised ja surmad on langustrendis.

XEC variandist teatati esmakordselt Saksamaal suvel, mistõttu on see endiselt suhteliselt uus. Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus (ECDC) sedastab, et ei ole piisavalt tõendeid selle kohta, et variant oleks teistest nakkavam või põhjustaks raskemat haigust.

Siiski on meditsiinieksperdid The Conversationis toonud esile juhtumite arvu kasvu, mis viitab sellele, et XEC levib kiiremini kui teised variandid ja võib potentsiaalselt muutuda domineerivaks tüveks.

Mis on XEC variandi kohta teada? Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel pärineb XEC omikronvariandist ja tundub olevat KS.1.1 ja KP 3.3 kombineerumise tulemus – protsess, mis võib tekkida, kui inimene on nakatunud rohkem kui ühe tüvega.

XEC sümptomid näivad olevat sarnased varasemate Covid-19 põhjustavate tüvedega. CDC andmetel hõlmavad need palavikku või külmavärinaid, köha, hingamisraskusi, kurguvalu, kinnist või nohust nina, maitse- või lõhnamuutusi, väsimust, lihasvalu, peavalu, iiveldust või oksendamist ning kõhulahtisust.

Oluline on rõhutada, et uue koroonaviiruse variandi ilmumine ei ole ebatavaline. Nagu CDC märgib, viirus muteerub pidevalt. See tähendab, et uued tüved ilmuvad, samal ajal kui teised kaovad.

Tõhusa kaitse Covid-19 raskemate mõjude eest annab vaktsineerimine.