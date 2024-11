Kõrge kehamassiindeks lastel soodustab rasket koroonasse nakatumist

PASC hõlmab suurt hulka püsivaid, korduvaid või äsja tekkivaid sümptomeid, mis kestavad kauem kui neli nädalat pärast COVID-19 ägedat faasi. NIH (National Institutes of Health) andmetel on kõige levinumad nähud ja sümptomid väsimus, õhupuudus, lihasvalu, liigesevalu, peavalu, köha, valu rinnus, muutunud lõhnataju, muutunud maitsetaju ja kõhulahtisus.

Kuigi on teada, et rasvumine on seotud COVID-19 suurenenud raskusastmega, on selle seos PASC-ga lastel olnud ebaselge.