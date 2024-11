Täna saab Nõmme turul gripi ja COVID-19 vastu vaktsineerida

«Nii gripp kui COVID-19 võivad põhjustada rasket haigestumist, eriti tõsised võivad haiguse tagajärjed olla riskirühma kuuluvate inimeste jaoks. Seetõttu võimaldab tervisekassa riskirühma kuuluvatele inimestele tasuta vaktsineerimist, et kaitsta neid raske haigestumise ja ohtlike tüsistuste eest. Soovitame seda võimalust kindlasti kasutada, sest viirushaiguste hooaeg on juba alanud ja vaktsineerimine on parim viis rasket haigestumist ennetada,» ütles tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe.

Meliva õde ja gripivastase vaktsineerimise koordinaator Tuuliki Kupper täpsustas, et vaktsineerimispunkt asub Nõmme turu peahoone taga, punases kioskis number 7. «Mugavas asukohas Nõmme turul paiknemine annab võimaluse ühitada vaktsineerimine muude käikudega. Vaktsiine jätkub kõigile soovijatele, kuid arvestama peab võimalike ootejärjekordadega. Oluline on meeles pidada, et vaktsineerima tuldaks hea enesetundega ja ilma viirushaiguste sümptomiteta. Kindlasti palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi,» lisas Kupper.

Soovi korral võib koroona- ja gripivaktsiini teha samal ajal. Seejuures tuleb aga arvestada, et kuigi mõlemad vaktsiinid on riskirühma kuuluvatele inimestele tasuta, on gripi ja COVID-19 riskirühmad mõnevõrra erinevad.

Gripi riskirühma kuuluvad:

lapseootel naised

lapsed vanuses 6 kuud kuni 7 eluaastat (kaasa arvatud)

7-18-aastased (kaasa arvatud) lapsed ja noored, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk tüsistusteks ja raskeks põdemiseks

üle 60-aastased inimesed

hoolekandeasutuste elanikud