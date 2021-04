Spordipidu või koroonakolle: 99 päeva olümpiani ja imevähe vaktsineerituid

«Nad ei räägi vaktsiinidest ega isegi sellest, et meid testitaks,» ütles Saksa vabatahtlik Barbara Holthus. Ajal kui olümpiamängudeni on jäänud alla saja päeva ähvardab Jaapanit neljas viiruslaine, vahendab CNN. Laupäeval tuvastati 500 000 koroonaviiruse juhtumit, selle olukorra valguses on hakatud taas piiranguid karmistama.

Meditsiiniülikooli professor Hideaki Oka ütles, et Jaapan ei pruugi, enne mängude algust 23. juulil, neljandat lainet ohjeldada.

Peaminister Yoshihide Suga kordas esmaspäeval oma lubadust saada juuni lõpuks 100 miljonit vaktsiinidoosi, kuid tänaseks päevaks on Jaapanis vaktsineerinud umbes 1,1 miljonit inimest 126 miljonist elanikust. See on veel vähem kui 1% elanikkonnast.

Vabatahtlik Barbara Holthus sõnas, et mängude korraldamine pidi olema «üks kord elus» võimalus. «Nüüd on sellest saamas tõsiselt ohtlik kogemus,» ütles Holthus.

Olümpiamängude korraldajad ütlesid CNN-ile, et on valmistuvad ohututeks ja turvalisteks mängudeks isegi ilma vaktsiinideta. Teisalt loodetakse, et vaksineerimine teostatakse sportlaste kodumaal.

Vähetoimiv vaktsineerimiskava

Jaapanil võttis aega kaks kuud, et kiita heaks Pfizer-BioNTechi vaktsiin, selle levitamine algas veebruaris ja eakad kodanikud hakkasid esimese doose saama alles 12. aprillil. Ekspertide sõnul on hilinemine tingitud ametnike ettevaatusest, mille eesmärk on vältida skeptilisust vaktsiinide suhtes. Viimane on kahjustanud varasemaid vaktsineerimisi Jaapanis.

Igal juhul on selline lähenemine jätnud Jaapani maha teistest Aasia riikidest. Näiteks Hiina on teinud 171 miljonit vaktsineerimist ja India on välja andnud 108 miljonit vaktsiinidoosi.

«Nad ütlevad, et eakad kodanikud peaksid vaktsineeritud saama juuniks, kuid tegelikult pole isegi meditsiinitöötajad veel vaktsineerinud,» ütles Oka Saitama Meditsiiniülikoolist.

Saitma sõnul peaks valitsus seadma esikohale kõikide riiki sisenevate sportlaste vaktsineerimise, kuid Jaapani valitsus seda mõtet heaks ei kiida. Meedias ilmunud teated, et välisriikidest tulevaid sportlasi eelistatakse vaktsineerimise osas oma elanikkonnale, tekitab inimestes suurt pahameelt.

Tuhanded vabatahtlikud jäävad kaitseta

Vabatahtlik Holthus rääkis, et Tokyo 2020 president Hashimoto Seiko ütles Zoomi kõne ajal vabatahtlikele, et ta toetub olümpiamängude õnnestumiseks vabatahtlike naeratusele. See väide on irooniline, arvestades, et kõigil on maskid ees. Teine vabatahtlik, kes osales nakkustõrje loengus avaldas, et kuna vabatahtlikud pole riskirühmas, pole neil ka vaktsiini saamist loota.

Eelmistel olümpiamängudel osalenud vabatahtlik ütles, et kaalub väljaastumist, sest vabatahtlikke ei vaktsineerita. «Selle tegemata jätmine näitab hoolimatust meie elu suhtes. Asukohariik on kohustatud pakkuma meie tervisele kaitset.»

Tokyo 2020 veebisaidil on kirjutatud, et vabatahtlikud peaksid olümpiakohtadesse sõitma ühistranspordiga. See läheb aga vastuollu soovitsuliku reegliga, mille puhul peaks ühistransporti vältima. Vabatahlike kokkupuuted ühistranspordis võivad suuresti Covid-19 nakkusohtu tõsta.

Sportlasi testitakse intervallidega

Isegi madalama nakatumiskordajaga riigid on loobunud spordiürituste korraldamisest. Tokyo ei soovi sellest ainukordsest võimalusest loobuda. Osalema oodatakse üle 11 000 sportlase enam kui 200 riigist.

Rahvusvahelised osalejad vajavad Covid-19 negatiivset testitulemust 72 tunni jooksul enne Jaapanisse sõitu, kus neid testitakse uuesti, vastavalt Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) nõuetele. ROK-i dokumentide kohaselt ei pea sportlased pärast Jaapanisse saabumist kahenädalases karantiinis olema, välja arvatud juhul kui nad on rikkunud ettevaatusabinõusid või potentsiaalselt viirusega kokku puutunud.

Mängude ajal tehakse osalejatele erinevate intervallidega Covid-19 testimisi ning kõigile sportlastele ja külastajatele määratakse Covid-19 kontaktametnik.

Maski kandmise kohutus laskub kõigile, samuti soovitakse hoiduda ühistranspordi kasutamisest. Tokyo 2020 korraldajad ei vastanud küsimustele, kuidas säilitataks olümpiakülas sotsiaalseid distantseerimismeetmeid.