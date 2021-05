Tempokas jalutuskäik võib tõkestada koroonaviirusesse haigestumist

Ajakirjas British Journal of Sports Medicine avaldatud uuringus leidsid Lõuna-Californias asuva Kaiser Permanente Fontana meditsiinikeskuse, San Diego California ülikooli ja teiste asutuste teadlased ja arstid, et enne haigestumist regulaarselt treeninud Covidi patsiendid sattusid kõige vähem haiglasse ja intensiivraviosakonda, samuti on treenitud inimeste suremus Covid-19 tagajärjel väiksem.

Uuringus vaadeldi 50 000 täiskasvanud patsiendi andmeid, kellel oli diagnoositud Covid-19, 2020. aasta jaanuarist kuni 2020. aasta oktoobri lõpuni.

Aktiivsuse taseme mõõtmiseks palusid teadlased igal patsiendil anda teada, mitu minutit nad nädalas treenisid. Pärast iganädalast kehalise aktiivsuse analüüsimist, leidsid teadlased, et passiivsetel (need, kes treenisid vähem kui 10 minutit nädalas) osalejatel oli suurem tõenäosus, et nad Covid-19 tõttu hospitaliseeritakse kui aktiivsetel inimestel (need, kes treenisid 150+ minutit nädalas).

Uuringu läbiviija dr Robert E. Sallis sõnas, et isegi pärast teiste muutujate (rasvumine ja suitsetamine) analüüsi nägime, et kõige rohkem on EMOsse sattumise ja hospitaliseerimisega seotud füüsiline aktiivsus. Sallise soovitusel peaks täiskasvanud nädalas tegema 150-300 minutit mõõduka intensiivsusega füüsilist tegevust või 75-150 minutit aeroobset füüsilist tegevust.

«Isegi 30 minutit päevas, viis päeva nädalas kõndimine on piisav, et aidata kehal võidelda mitmesuguste haigustega, sealhulgas Covid-19-ga,» sõnas Sallis.

Leicesteri ülikooli juhtivteadur ning füüsilise ja istuva käitumise professor Tom Yates ütles, et ülekaalulisus ja nõrkus on Coivd-19 viiruse peamised riskitegurid. «See on esimene uuring, mis näitab, et aeglase tempoga kõndijatel on suurem risk haigestuda koroonaviirusesse, olenemata nende kehakaalust,» sõnas Yates.