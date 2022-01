Oxfordi vaktsiiniekspert: me ei saa tervet planeeti iga kuue kuu järel revaktsineerida

«Me ei saa vaktsineerida tervet planeeti iga nelja või kuue kuu tagant. See ei ole jätkusuutlik ega ka realistlik,» rääkis Oxfordi vaktsiinirühma direktor ja immuniseerimise komitee juht professor Andrew Pollard.

Pollard rõhutas, et keskenduda tuleks eelkõige riskirühmadele selmet manustada doose kõigile 12-aastastele ja vanematele. Professor lisas, et enne neljanda doosi manustamist oleks vaja täpsemaid andmeid.

Teises intervjuus Sky News'ile rääkis Pollard, et globaalsest vaatenurgast ei ole rahaliselt jätkusuutlik tarnida iga kuue kuu tagant kõigile maailmas elavatele inimestele neljandat vaktsiinidoosi.

«Praegu on madala sissetulekuga riikides vähem kui 10 protsenti inimestest saanud oma esimese vaktsiinidoosi, nii et kogu idee neljandast doosist ei ole mõistlik.»

Neljandat vaktsiinisüsti on hakanud pakkuma Iisrael, kus see on mõeldud eelkõige meditsiinitöötajatele ja üle 60-aastastele inimestele.