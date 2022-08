Teadusnõukoja juht avaldab, millal jõuavad Euroopasse uued koroonavaktsiinid

«Olin kaks nädalat tagasi Euroopa ravimiameti koosolekul, kust tuli info, et nii Moderna kui ka Pfizer on andud sisse taotlused bivalentsete vaktsiinide müügiloale, ja septembriks saab Euroopa ravimiamet selle antud. Siin on aga mitu «aga». Bivaletntne tähendab, et need on algse Wuhani tüve vastu ja omikron-1 vastu, aga praegu on meil omikron-5. See tähendab, et ollakse võidujooksus viirusest maas,» rääkis Maimets ERR-ile.