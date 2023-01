USAs avastati võimalik terviseprobleem, mis on seotud uue Pfizeri koroonavaktsiiniga

Koostöös USA toidu- ja ravimiametiga (FDA) on rahvatervise agentuur jälginud Covid-19 vaktsiinide läbipaistvust ja ohutust. Vaccine Safety Datalink (VSD) tuvastas teatud tüüpi insuldi võimaliku sagenemise 65-aastastel ja vanematel inimestel, kes said hiljuti ühe doosi uut Pfizeri koroonavaktsiini. VSD on üle riigi suurte tervishoiusüsteemide võrgustik, mis annab infot patsientide elektrooniliste tervisekaartide kaudu vaktsiinide ohutuse ja tõhususe kohta.

Sellist ohusignaali pole tuvastatud bivalentsel Moderna koroonavaktsiinil.

CDC andmetel näis, et 65-aastastel ja vanematel inimestel, kes said Pfizer-BioNTechi uusi vaktsiine, on isheemilise insuldi võimalik tekkerisk. VSD tõstatas küsimuse, kas eakaid tabab isheemiline insult tõenäoliselt 21 päeva pärast kahevalentset tõhustusdoosi saamist.

Isheemiline insuldi puhul, mida nimetatakse ka ajuinfarktiks, ummistub ajus veresoon. Selle tulemusena hukkub osa ajust, mida veresoon varustas, kui ei sekkuta kiiresti.

Umbes 130 pensionäri 550 000st, keda VSD süsteem jälgis, sai kolm nädalat pärast vaktsineerimist insuldi, rääkis CDC ametnik uudistekanalile CNN. Ükski 130 patsiendist ei surnud pärast insuldi saamist.

CDC väitis, et on väga ebatõenäoline, et leiud kujutaks endast tõsist kliinilist ohtu, kuna ükski teine ​​süsteem ei ole sarnasest seosest teatanud. Lisaks on mitmed uuringud tõestanud, et bivalentsed vaktsiinid ei suurenda isheemilise insuldi riski.

«Avastatud insultide arv on suhteliselt väike, mis tähendab, et need insuldid ei ole vaktsiini kinnitatud kõrvalnähud,» ütles Vanderbilti ülikooli nakkushaiguste ekspert ja CDC immuniseerimispraktikate nõuandekomitee Covid-19 vaktsiini töörühma liige dr William Schaffner.