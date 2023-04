Selle mineraalaine võtmine võib vähendada dementsuse tekkeriski

Teadlased on tuvastanud seose aju funktsiooni ja teatud toiduainete tarbimise vahel. Näiteks viimane uuring näitas, et D-vitamiini toidulisandid võivad samuti vähendada dementsuse riski. Dementsus on haigusseisund, mis mõjutab 55 miljonit inimest maailmas, kirjutab Medical Daily.