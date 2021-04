Teadlased tuvastasid lihtsa tegevuse, mis vähendab raske Covid-19 riski

Ajakirjas British Journal of Sports Medicine eile avaldatud teadustöös uuriti ligi 50 000 Covid-19 põdevat täiskasvanut. Selgus, et need, kes täitsid USA tervishoiuministeeriumi füüsilise aktiivsuse soovitusi — vähemalt 150 minutit mõõdukat kuni kõrge intensiivsusega kehalist aktiivsust nädalas —, vajasid oluliselt vähem haiglaravi ja nende suremus haiguse tõttu oli madalam.