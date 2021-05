Teadlased avastasid, mis vähendab tõhusalt Covid-19 kauakestvaid sümptomeid

Teadlased leidsid, et koormustaluvus paranes oluliselt — rehabilitatsioon aitas uuritavatel läbida üha pikemaid vahemaid puhkust vajamata. Samuti leidsid nad, et väsimus vähenes kuuenädalase perioodi jooksul kroonilise väsimusskaala (FACIT) järgi 5 punkti võrra. Lisaks paranes osalejate üldine enesetunne ja heaolu, mõõdetuna standardsete kliiniliste hindamisvahenditega.

«On muretsetud selle pärast, et taastusravi ja võimlemisteraapia võivad süvendada viirusjärgset väsimust veelgi. Meie tulemused ei näidanud, et väsimus oleks uuringus osalenud patsientide hulgas süvenenud – paljud nende sümptomid paranesid. See viitab sellele, et kopsude rehabilitatsiooni tagavad kohandatu kursused võivad olla osa patsiendikesksest ja terviklikust lähenemisviisist, aidates paljude Covidi pikaajaliste sümptomite vastu,» ütles Leicesteri haiglate südame- ja pulmonaalravi rehabilitatsioonijuht, Leicesteri ülikooli professor ja töö vanemautor professor Sally Singh Medical Xpressis.