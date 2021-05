Millal hakata taas sportima pärast Covid-19 infektsiooni põdemist?

Praeguseks on teada Covid-19 mitmekülgne mõju meie organismile, mistõttu on üha enam küsimusi viiruse põdemise järel treeningutega alustamise või taasalustamise kohta. Spordiarst Pii Metsavase sõnul sõltub treenimise alustamine ka sellest, kas viirust ollakse põetud rakse- või kergekujuliselt.

Praegu väga aktuaalse ülemaailmse Covid-19 pandeemia ajal on palju harrastussportlasi, kes kodukontorites töötamise kõrvalt alustavad/taasalustavad treeningutega, et tuua igapäeva ellu vaheldust. Samuti on palju neid, kes viirusinfektsiooni põdemise järel tunnetavad vajadust enda füüsilise võimekuse parandamise järele.