Teadlased selgitasid välja, mis suurendab pärast vaktsineerimist oluliselt antikehade hulka

Glasgow Caledonian ülikooli uuringust selgus samuti, et 30 minutit füüsilist aktiivsust viiel päeval nädalas vähendab haigestumise ja nakkushaiguste tõttu suremise riski 37 protsendi võrra.

Need leiud on väga olulised võimalike tulevaste pandeemiate kontekstis, selgitab uuringu autor professor Sebastien Chastin väljaandes The Conversation.

Vaktsiinide kättesaadavus on toonud käesolevasse pandeemiasse lootusekiired. Järgmise paari aasta kõige tõenäolisem stsenaarium on see, et Covid-19 jääb ringlema nagu gripp, ja selle vastu peab kaitset püsivalt hoidma.

Me teame juba, et füüsiline aktiivsus on üks tõhusamaid viise krooniliste haiguste ennetamiseks koos tervisliku toitumise ja suitsetamisest loobumisega. 2008. aastal tehtud uuringust selgus, et füüsiline tegevusetus põhjustab igal aastal enam kui viis miljonit enneaegset surma.

Uus uuring on süstemaatiline tõendite analüüs, mille kohaselt tugevdab regulaarne kehaline aktiivsus imuunsüsteemi, vähendab enam kui kolmandiku võrra haigestumisi ja nakkushaigustesse suremise riski.

Uuringus analüüsiti ulatuslikke tõendeid füüsilise tegevuse mõjust nakkushaigustele, näiteks kopsupõletikku haigestumise, Covid-19 sagedase surma põhjuse, seoseid immuunsusega.

Kuuest uuringust, milles osales enam kui pool miljonit osalejat, leiti järjepidevaid ja veenvaid tõendeid, et soovitatud kehalise tegevuse juhiste — 30 minutit tegevust viiel päeval nädalas — järgimine vähendab haigestumise ja nakkushaigustesse suremise riski 37 protsendi võrra.

Samuti leiti usaldusväärseid tõendeid, et regulaarne kehaline aktiivsus tugevdab immuunsüsteemi. 35 sõltumatus uuringus ilmnes, et korrapärase kehalise aktiivsuse tulemuseks oli antikeha immunoglobuliini IgA kõrgenenud tase. See antikeha katab meie kopsude limaskesta ja muud kehaosad, kuhu viirused ja bakterid võivad siseneda.

Regulaarne kehaline aktiivsus suurendab ka CD4+ T-rakkude arvu, mis vastutavad, et immuunsüsteem saaks rünnaku korral hoiatuse ja reguleerivad selle vastust.

Samuti selgus, et vaktsiinid on efektiivsemad, kui neid manustatakse pärast füüsilise tegevuse programmi. Aktiivsel isikul on pärast vaktsiini saamist 50 protsenti suurema tõenäosusega kõrgem antikehade arv kui mitteaktiivsetel.